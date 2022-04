Le FC Barcelone officialise son partenariat avec Spotify

Voilà un accord qui devrait rassurer Joan Laporta et les finances du FC Barcelone. Ce dimanche matin, le club catalan vient enfin «d'officialiser l'accord de partenariat entre le FC Barcelone et Spotify, par lequel la plateforme audio deviendra le partenaire principal du Club, précise le communiqué. Spotify apparaîtra sur le devant des maillots des équipes masculines et féminines à partir de la saison 2022/23 et pour les quatre prochaines saisons. La plateforme de streaming audio sponsorisera également les maillots d'entraînement à partir de la saison 2022/23 pour les trois prochaines saisons».

De plus, l'accord à long terme prévoit également le naming du Camp Nou, qui s'appellera désormais le Spotify Camp Nou «à partir de juillet 2022 et se poursuivra au cours de l'ambitieux réaménagement du site du Camp Nou, dans le cadre du projet Espai Barça». Au total, la firme suédoise va payer 57,5 M€ fixes plus 2,5 M€ de bonus par an. Soit 60 M€ pendant quatre ans, c’est-à-dire 240 M€. Un jackpot pour le club blaugrana, toujours sponsorisé par la société japonaise de services internet Rakuten jusqu'à la fin de la saison.