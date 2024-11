Reims - OL : le gros coup de gueule de Daniel Congré contre l’arbitrage

L’arbitrage français en prend encore pour son grade ce soir. Après la sortie véhémente de Maxime Lopez dans l’après-midi suite au match nul du PFC face à Annecy (0-0), l’OL s’est aussi indigné par la parole de son coordinateur sportif, Daniel Congré, remonté après le match nul des Lyonnais face à Reims ce samedi soir (1-1). Pour l’ancien joueur de Toulouse et de Montpellier, deux penaltys auraient dû être accordés à son club.

«Je veux simplement comprendre les deux situations très litigieuses qui ont été en notre défaveur : les penaltys non sifflés sur Lacazette et Malick Fofana. J’aimerais simplement comprendre pourquoi l’arbitre n’a pas été consulter la VAR, sachant qu’il yavait matière à réflexion. Le penalty de Lacazette ? Il a clairement son pied d’appui percuté, j’aimerais qu’il y ait uniformité sur les décisions, je suis déçu parce que ça ne récompense pas les efforts des joueurs, et ces décisions nous font vraiment mal… Si j’ai l’impression qu’on nous a pris ces deux points ? Clairement, c’est une victoire que nos joueurs méritaient mais ça n’a pas été le cas (…) Moi, je voulais simplement signaler ça ce soir parce que ça commence à faire beaucoup et il va falloir changer les choses.» Qu’il se rassure : il n’est pas le seul à mener ce combat.