MU - Atalanta : la réaction à chaud de Harry Maguire

La catastrophe a été évitée de peu. Mené 2-0 sur sa pelouse d'Old Trafford par l'Atalanta Bergame ce mercredi soir, Manchester United a réussi à inverser la tendance en seconde période pour finalement s'imposer sur le score de 3-2 (3e journée de la phase de poules de Ligue des Champions). Longuement interrogé par BT Sport après le coup de sifflet final, le défenseur des Red Devils Harry Maguire a livré son analyse sur cette victoire poussive.

«En première période, nous avons encaissé deux mauvais buts. Pour le premier, ils nous ont surpris et pour le second, c'est un coup de pied arrêté que nous ne devrions pas encaisser. Nous avons créé beaucoup d'occasions en première mi-temps et nous savions à la mi-temps que le prochain but serait crucial. Nous avons obtenu les buts dont nous avions besoin et que nous méritions, et je pense que nous avons mérité la victoire à la fin. Oui, nous nous sommes rendus la tâche difficile, mais c'est une formidable victoire au bout du compte», a lâché l'Anglais.