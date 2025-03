La clause qui change tout entre Vinicius Jr et le Real Madrid

Vinicius Jr a quitté Madrid pour quelques jours. Sélectionné avec le Brésil pour affronter la Colombie (21 mars) et l’Argentine (24 mars), l’attaquant est pleinement concentré sur les rencontres comptant pour les éliminatoires au Mondial 2026. En l’absence de Neymar Jr, c’est encore vers lui que tous les regards se tourneront durant cette trêve internationale. Mais en Espagne, on regarde aussi de très près l’ancien joueur de Flamengo. Plus que ses performances à venir avec la Seleção, c’est son avenir qui fait parler ce jeudi. Encore, serait-on tenté de dire.

En effet, depuis plusieurs mois maintenant, le cas Vini Jr fait parler. Tout a commencé l’été dernier quand Al-Hilal cherchait une superstar à attirer dans ses filets pendant que Neymar Jr croupissait dans l’infirmerie. Le nom du Madrilène est sorti du chapeau. On a même évoqué une proposition XXL de plus de 1 milliard d’euros et un contrat de 5 ans. Des chiffres vertigineux qui ont pu donner le tournis et faire réfléchir le principal intéressé. Si les Merengues ont vite fermé la porte, le joueur sous contrat jusqu’en 2027 et ses représentants n’ont rien exclu. Finalement, Vini Jr est resté dans la capitale espagnole.

Une prolongation bientôt bouclée

Ce qui n’empêche pas les Saoudiens de le relancer régulièrement. Mais le Brésilien a pris la parole publiquement pour mettre un terme à tout cela. «Je suis très calme car j’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère pouvoir le renouveler le plus tôt possible, je suis heureux ici. Tout le monde m’aime et m’apprécie beaucoup. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit qu’ici», a-t-il admis en conférence de presse le 8 mars dernier. Depuis, il multiplie les déclarations du genre. Ce qui n’a pas été très bien perçu en Arabie saoudite.

Une source officielle du championnat saoudien avait confié à 365 Scores : «le comité de recrutement de la ligue saoudienne est consterné par les déclarations de Vinicius. Malgré toutes ces difficultés, le comité de recrutement cherche à présenter une nouvelle offre sur le prochain marché estival. La porte est toujours ouverte pour Vinicius.» Et il semble qu’elle ne soit pas totalement fermée. Ce jeudi, Sport dévoile de nouvelles informations sur le sujet. Ainsi, le média ibérique confirme que le clan Vini Jr et les Madrilènes discutent bien d’une prolongation de son bail, a priori jusqu’en 2028.

Une clause de sortie pour Vini Jr

Les dirigeants de la Casa Blanca ont profité de la venue des agents du joueur à l’occasion du match contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions pour reprendre les négociations, qui entrent dans une phase décisive selon Sport. Tout le monde est d’accord et il reste quelques détails à régler. En ce qui concerne son salaire, il sera légèrement augmenté mais cela ne perturbera pas l’équilibre du vestiaire et ne créera pas de jalousie avec d’autres stars, comme Kylian Mbappé et Jude Bellingham.

Si tous les voyants semblent au vert, Sport apporte toutefois une précision de taille. En effet, on apprend que le clan Vini Jr, qui est conscient que le club compte miser sur KM9 et Bellingham à l’avenir, souhaite inclure une clause spéciale dans son nouveau contrat afin de prévoir une porte de sortie, potentiellement en Arabi saoudite, qui puisse satisfaire le joueur et le club de Florentino Pérez à l’avenir. Les discussions se poursuivent mais le Real Madrid veut vite blinder son joueur, qui se gardera donc une option de sortie si sa demande de clause est acceptée par le Real Madrid, qui veut boucler son dossier d’ici la fin de l’exercice 2024-25.