Le salaire démentiel touché par Gianni Infantino

Des chiffres qui risquent de faire parler. Alors que Michel Platini n’a pas hésité à tacler le président de la FIFA, assurant que ce dernier aimait «les riches et les puissants, ceux qui ont de l’argent», les révélations du journal Le Monde vont en ce sens. On apprend ainsi qu’en 2024 Gianni Infantino a gagné 6,1 millions de dollars soit environ 5,27 millions d’euros : 2,9 millions de dollars de salaire, 1,8 million de bonus et 1,1 million d’autre «rémunérations à déclarer» et 155.000 en «retraite et autres rémunérations différées».

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas tout. Le Monde ajoute que la Coupe du monde 2022 au Qatar lui a également rapporté un juteux bonus de 1,77 million d’euros. Globalement, son salaire a augmenté de 2,7 millions d’euros lorsqu’il a été reconduit pour un deuxième mandat à la tête de la Fifa en 2023. De quoi s’autoriser quelques dépenses… alors que Gianni Infantino pourrait briguer un troisième et dernier mandat en 2027.