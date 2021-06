Droits TV : Amazon et Canal + raflent la mise

Le football français retenait son souffle. Ce vendredi se déroulait le conseil d'administration de la LFP. Au menu des réjouissances, les droits TV pour l'horizon 2021-2024. Initialement prévu à 12h30, le CA a été repoussé à 15 heures. La tension montait alors d'un cran pour les différents acteurs. En position de force depuis la fin de saison dernière et le cuisant échec Mediapro, Canal + pensait bien garder la main dans ce dossier brûlant. La chaîne cryptée souhaitait avant tout diffuser les affiches de la Ligue 1 du samedi après-midi et dimanche soir, et laisser le champ libre à un autre diffuseur pour les autres matchs, ainsi que la Ligue 2.

Candidat désigné, beIN Sports pouvait donc s'engouffrer dans la brèche en créant une nouvelle chaîne consacrée à la diffusion des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Tout semblait plus ou moins ficelé avec une offre de Canal estimée à 370 M€ par an pour les deux matches diffusés annonçait L'Equipe ce vendredi matin. La chaîne qatarie s'acquitterait en parallèle de la somme d'environ 165 millions d'euros annuels. Sans oublier des bonus estimés à 40 M€ pour la première année du contrat, un peu plus de 100 M€ pour les deux années restantes.

Amazon, l'invité surprise

Mais un acteur surprise s'est invité dans les négociations : Amazon. Dans l'après-midi, RMC Sport annonçait que le détenteur des droits pour Roland-Garros avait effectué une offre pour contrecarrer les plans de beIN Sports. Le dénouement de ce feuilleton était donc fortement attendu par les clubs hexagonaux. Et c'est le duo Amazon/Canal + qui a raflé la mise avec un package estimé à 663 millions d'euros. La proposition s'appuie sur 250 millions d'euros d'Amazon (plus les coûts de production à 25 millions d'euros par an) pour huit matchs par journée de Ligue 1 et 9 millions d'euros par an pour huit matchs de Ligue 2.

De son côté, Canal + offre 332 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1 (samedi 21 heures et dimanche 17 heures). Enfin, beIN aura deux matchs de Ligue 2 pour 30 millions d'euros par an. Avec 42 millions d'euros offerts par an, Free conserve les droits quasi-direct/VOD. En parallèle, Amazon obtient également huit matchs de Ligue 2 pour 9 millions d'euros par an précise RMC Sport. Une nouvelle ère s'ouvre pour les droits TV du football français !