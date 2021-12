PSG : les dernières révélations sur la relation entre Kylian Mbappé et Lionel Messi

La suite après cette publicité

Pour l'instant, on peut le dire, le trio MNM est encore loin d'avoir exploité tout son potentiel. Si Kylian Mbappé cartonne, Lionel Messi est tout juste en train de commencer à trouver son rythme de croisière, alors que Neymar n'est pas aidé par les blessures. D'ailleurs, beaucoup s'attendaient à voir l'Argentin et le Brésilien briller ensemble, eux qui sont proches en dehors des terrains, mais c'est surtout avec le Français que le natif de Rosario s'entend bien sur le terrain pour l'instant. Le quotidien l'Equipe en dit plus sur la relation des deux hommes ce dimanche.

Le journal indique tout d'abord que les deux hommes sont impliqués sur 21 des 24 buts inscrits par les hommes de Mauricio Pochettino, avec 7 buts et 7 passes décisives pour l'ancien Monégasque, et 6 réalisations et 3 assists pour l'ex-Barcelonais. Mais surtout, on y apprend que les deux hommes travaillent énormément ensemble en coulisses afin d'encore progresser collectivement, puisque pour l'instant, Messi n'a par exemple réalisé aucune passe décisive pour Mbappé (4 passes décisives dans l'autre sens). Il y a donc une marge de progression conséquente.

Messi n'a pas encore fait de passe décisive pour Mbappé

Lors des séances d'entraînement des Franciliens, le numéro 7 et le numéro 30 discutent pour mieux s'entendre, notamment sur leur positionnement sur le terrain et leurs déplacements. Le tout, pour voir plus d'actions où les deux puissent être en mesure de faire mal à la défense, via des bons ballons du joueur de l'Albiceleste lorsque le Bleu prend la profondeur par exemple, tout comme voir Mbappé jouer dos au but pour servir de point d'appui à son coéquipier est une option qui pourrait renforcer l'attaque parisienne de façon considérable.

« Sincèrement, avec un joueur comme lui, c'est facile de bien s'entendre. De plus, Kylian parle parfaitement espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les choses plus simples », confiait l'Argentin en octobre. Avec cette avance considérable en tête de la Ligue 1 pour les Parisiens, les deux cadors vont avoir des semaines plutôt paisibles pour travailler encore plus leur entente en vue des matchs décisifs de Ligue des Champions, compétition où ils sont vraiment attendus.

Pour ce choc, avec Parions Sport en Ligne nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.