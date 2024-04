Real Madrid : Arda Güler a pris une décision drastique

Tout va bien pour le Real Madrid. Même si la réussite - ou non - de la saison sera conditionnée en partie par ce match retour face à Manchester City mercredi, les Madrilènes sont plutôt sereins. Ce week-end, ils ont fait le job en s’imposant 1-0 fac à Mallorca en Liga, histoire de maintenir le Barça à 8 points au classement, avant de retrouver Manchester City à l’Etihad mercredi.

Seulement, il y a un cas qui fait toujours parlr. Ce n’est ni Mbappé, ni Vinicius, mais Arda Güler. Effectivemnt, face à Mallorca, bon nombre de supporters s’attendaient à le voir jouer. Au final, il n’aura pas disputé la moindre minute, dans une rencontre où Anclotti a fait énormément tourner, offrant un place de titulaire à des jouurs comme Joselu, Brahim Diaz ou Lucas Vazquez. Le petit prodige turc est resté sur le banc tout le long de la partie, alors que tout le monde était convaincu qu’il allait jouer un minimum.

Il ne veut plus attendre

La situation commence à devenir inquiétante. Voici un mois qu’il n’a plus foulé les plouses, puisque sa dernière apparition remonte au 16 mars, avec 5 minutes de jeu face à Osasuna. Au total, il n’a joué que 35 minutes en Liga sur la saison, réparties en 5 apparitions. Un bilan famélique pour un joueur qui doit logiquement avoir du temps de jeu pour s’améliorer. Selon le journaliste Ramón Álvarez de Mon, qui travaille notamment pour Radio Marca, le joueur en a marre et il souhaite déjà faire ses valises. Du haut de ses 19 ans, il souhaite jouer plus régulièrement et a demandé à la dirction madrilène de le libérer cet été.

Surtout qu’à Madrid, il va y avoir des arrivées dans le secteur offensif cet été,e t un joueur comme Endrick peut aussi menacer le Turc. Si Ancelotti reste très discret sur les raisons qui le poussent à ne pas utiliser Güler, la presse espagnole évoquait il y a quelques semaines un comportemnt pas toujours idéal, et une attitude légèrement problématique en interne. Affaire à suivre, mais ça risque tout de même de se bousculer au portillon pour lui.