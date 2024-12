OM : les dessous du retour en force de Valentin Rongier

La défaite contre Auxerre (3-1) est passée par là. Depuis cette grosse désillusion au Vélodrome, Roberto De Zerbi a changé certains de ses plans. L’entraîneur italien a remis Valentin Rongier comme titulaire au milieu de terrain. Jusque-là, l’ancien Nantais n’avait démarré que deux rencontres en début de saison, dont l’une comme latéral droit, lui dont le profile hybride a dépanné pas mal de coachs à Marseille. Depuis que Rongier a été remis dans le onze de départ (Lens, Saint-Etienne et Monaco) aux côtés d’Højbjerg et de Rabiot, l’OM a enchaîné trois victoires. Il a même marqué face aux Sang et Or.

La suite après cette publicité

Sa prestation du soir avait déjà été remarquée à Bollaert mais il ne s’agissait pas d’un coup d’un soir. Le joueur de 30 ans enchaîne les performances pour la première fois depuis sa longue blessure en novembre de l’année dernière qui l’a privé du reste de l’exercice. «Je me sens bien. Le retour à la compétition fait du bien, rien ne remplace ça. Le fait d’enchaîner les matchs me fait du bien, j’ai encore besoin de jouer pour retrouver pleinement mes capacités» explique-t-il face à la presse ce vendredi. Lui-même ne voyait pas son retour comme une évidence tant il a douté de retrouver sa capacité à jouer au haut niveau.

Rongier doutait de ses capacités à revenir

«Il y a eu du doute concernant ma capacité physique mais je connais ma capacité de footballeur, je savais que je ne l’avais pas perdu et que ça allait revenir. J’ai fermé ma bouche et j’ai travaillé, je suis content que ça paie.» Plus ancien joueur de l’effectif, le néo-trentenaire possède désormais l’expérience nécessaire pour passer certains obstacles. Il est également devenu papa durant cette période plus compliquée, ce qui lui a permis de prendre plus de recul, et d’assumer pleinement cette nouvelle paternité lorsqu’il était à l’infirmerie. L’aide du psychologue du club a également fait du bien. Il est revenu en homme frais mentalement.

La suite après cette publicité

D’abord remplaçant dans l’esprit de De Zerbi, Rongier a simplement pris le temps de s’entraîner pour devenir une évidence aux yeux de son entraîneur. «Je sortais d’une longue blessure. Je me mets à la place du staff. Il compose avec les joueurs prêts et les autres, on verra plus tard. Ça se comprend. Ça aurait pu venir plus vite mais c’est le coach qui décide. Je me sentais prêt. J’ai tout donné aux séances pour montrer qu’il s’était trompé» poursuit-il avec l’assurance qu’on lui connaît. Il forme maintenant un trio complémentaire avec deux autres éléments d’expérience dans l’entrejeu.

Il est l’exemple à suivre pour De Zerbi

«On a un bon équilibre. Adrien (Rabiot) est plus offensif, il peut marquer et faire marquer. Pierre (Højbjerg) est entre les deux, et moi, je suis au milieu de tout ça pour qu’il n’y ait pas de trou sur le terrain car c’est ce que le coach ne veut pas quand on attaque et quand on défend.» Pour Roberto De Zerbi, Rongier est même le modèle à suivre pour ceux en manque de temps de jeu. «Je l’ai pris comme exemple lors de la réunion avec les joueurs, hier. Dans le foot, peu importe qui tu es, c’est le terrain qui décide. Rongier est devenu une pièce importante de notre équipe. J’espère que c’est la même chose pour Koné, Wahi, Rowe, Brassier.» Le message aux remplaçants est passé.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10. Un 1er but de Mason Greenwood pour l’OM face à Lille vous rapporte jusqu’à 500€.