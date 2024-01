M’Gladbach : six mois après son cancer, Stefan Lainer a rejoué

Six mois après s’être vu diagnostiquer un cancer des ganglions lymphatiques, Stefan Lainer a effectué son retour sur les terrains. Ce samedi, l’Autrichien a pris part à la rencontre amicale entre le Borussia Mönchengladbach et le club néerlandais des Go Ahead Eagles (3-2).

La suite après cette publicité

Titulaire au coup d’envoi, le latéral droit s’est même offert une passe décisive pour son premier match de l’année 2024, et a disputé les 90 minutes dans leur intégralité. De bon augure avant de retrouver la Bundesliga dès le 14 janvier face à Stuttgart.