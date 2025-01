Manchester City : la réaction surprenante de Pep Guardiola à la folle prolongation d’Erling Haaland

C’est l’information qui a pris toute la planète football de court ce vendredi matin. Manchester City a officialisé la prolongation d’Erling Haaland jusqu’en 2034. Une excellente nouvelle pour le club anglais. Mais la durée phénoménale a aussi étonné Pep Guardiola, le coach des Citizens, lorsqu’Haaland lui a appris la chose. « J’ai dit : tu peux répéter ? Il a dit "bien sûr" et "bonne nouvelle", cela signifie beaucoup », a raconté l’Espagnol en conférence de presse.

Puis il a évoqué plus longuement la durée de la prolongation. « Le club l’a décidé. Erling n’aurait pas signé s’il ne s’était pas imaginé rester 10 ans de plus. Donc les deux parties l’ont décidé. Il pense que pour lui, c’est la bonne chose à faire pour sa carrière. Bien sûr, c’est un joueur spécial. Le club a fait un grand effort pour l’avoir, et il a décidé. »

Guardiola ne craint pas un manque de motivation

Alors que par le passé, des joueurs ont évoqué leurs problèmes d’adaptation à la vie mancunienne, Haaland se sent comme un poisson dans l’eau dans le nord de l’Angleterre. « Il vient de Norvège, alors peut-être que la météo est meilleure ici ! Il s’est parfaitement intégré, il aime le club, les gens qui l’entourent, la Premier League. Sa femme et son père sont ici. Il a compris qu’il n’y avait pas de meilleur endroit qu’ici. C’est pourquoi lui et sa famille ont décidé de franchir le pas », a poursuivi Guardiola.

Surtout, l’entraîneur a assuré que cette phénoménale prolongation n’allait pas pousser le joueur à se reposer sur ses lauriers. « Je n’ai pas l’impression qu’il va s’endormir maintenant qu’il a signé ce contrat. C’est un immense compétiteur, et dans son état d’esprit, il sait oublier les choses qui viennent d’arriver, que ce soit bon ou mauvais. Il pense toujours à la suite. » Comprenez que Guardiola, qui est sous contrat jusqu’en 2027, ne va pas le lâcher non plus. « Il peut s’améliorer sur plusieurs choses. Il peut comprendre encore mieux le jeu dans son ensemble, quelles décisions prendre dans certains moments. Il est encore jeune, avec le temps et la maturité, tout arrivera naturellement ».