JO 2024 : la réaction d’Hervé Renard au tirage au sort

L’équipe de France féminine d’Hervé Renard aura fort à faire dans ces Jeux Olympiques. Si elles évitent le groupe de la mort (États-Unis, Maroc ou Zambie, Allemagne, Australie), les Françaises devront se coltiner en phase de poules la Colombie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Un tirage loin d’être simple pour Hervé Renard qui dresse le portrait de chacun de ses futurs adversaires au micro de France 3.

La suite après cette publicité

«Quand on voit les équipes, c’est du très haut niveau. La Colombie, c’était mon premier match à la tête de l’équipe de France. Elles ont battu l’Allemagne en Coupe du Monde et atteint les quarts de finale, le Canada, champion olympique en titre et la Nouvelle-Zélande qui avait créé la surprise en ouverture de la Coupe du Monde en battant la Norvège», prévient le sélectionneur des Bleues.