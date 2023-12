Euro 2024 : suivez le tirage au sort complet de la phase de groupes en direct !

C’est le jour J. Après une Coupe du Monde organisée au Qatar à la fin de l’année 2022 et remportée par l’Argentine aux dépens de l’équipe de France, le tirage au sort de l’Euro 2024 va livrer son verdict, ce samedi 2 décembre, à Hambourg sur les coups de 18 heures. L’occasion pour les Bleus de connaître l’identité de leurs futurs adversaires à l’occasion de la phase de poules de la compétition. Auteurs d’un parcours remarquable lors des éliminatoires (sept victoires et un match nul en huit matches), les hommes de Didier Deschamps, opéré et absent pour ce rendez-vous, figurent dans le chapeau 1. Placés parmi les têtes de série aux côtés de l’Allemagne (pays hôte), du Portugal, de l’Espagne, de la Belgique et de l’Angleterre, les vice-champions du monde - qui avaient hérité du groupe de la mort en 2020 - peuvent donc logiquement s’attendre à un tirage relativement clément. Ils pourraient ainsi croiser la route de l’Albanie, entraînée par Sylvinho (pot 2), la Slovénie ou la Slovaquie (pot 3) et sur l’un des barragistes du chapeau 4.

Un nouveau groupe de la mort à éviter…

Si un tel scénario s’avérerait plutôt favorable pour les Tricolores, ce tirage pourrait également déboucher sur une poule bien plus corsée. Ainsi, les coéquipiers de Kylian Mbappé ne sont pas à l’abri de retrouver des sélections plus relevées avec la Turquie, le Danemark ou encore la Hongrie, placés dans le chapeau 2. Dans le chapeau 3, les Pays-Bas, qui ont déjà croisé la route des Bleus à deux reprises lors des qualifications, et l’Écosse restent, là-aussi, une vraie menace. Enfin, dans le chapeau 4, la Suisse, bourreau des Bleus en 2020, et l’Italie, tenante du titre, sont deux autres nations à éviter pour les champions du monde 2018. À noter, par ailleurs, que trois équipes (parmi les 12 barragistes) doivent encore se qualifier. Jeudi dernier, l’UEFA a ainsi procédé au tirage au sort de ces barrages qui se dérouleront le 21 et le 26 mars prochain. Pour rappel, il y a trois voies (voir ci-dessous) et dans chaque voie se tiendront deux demi-finales, puis une finale. Les trois pays vainqueurs des trois finales iront alors en Allemagne. Place désormais au tirage afin d’en savoir plus sur ce qui attend l’équipe de France à partir du 14 juin 2024.

