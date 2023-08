Lorient veut faire le gros coup Donny van de Beek !

La suite après cette publicité

Et si Lorient réussissait un des plus gros coups de la fin de ce mercato estival ? Une question qui a le mérite d’être posée alors que les dirigeants bretons se sont positionnés sur Donny van de Beek pour renforcer leur milieu de terrain. Si le marché des transferts fermera officiellement ses portes en France ce vendredi 1er septembre officiellement, les différentes équipes de Ligue 1 continuent de s’activer en coulisses pour boucler les derniers dossiers, à l’image de la direction des Merlus qui pourrait s’offrir l’une des opérations les plus spectaculaires de cette fin d’été 2023 avec le prêt de l’ancienne grande promesse du club néerlandais de l’Ajax Amsterdam, dans le dur aujourd’hui du côté de Manchester United.

Depuis son arrivée à l’été 2020 contre un chèque de contre 39 millions d’euros, + 5 de bonus qui n’ont jamais dû être atteints, c’est bien simple, Donny van de Beek n’y arrive pas du côté des Red Devils. Le milieu de terrain néerlandais, qui a déjà été prêté à Everton pendant six petits mois en début d’année 2022, continue de ronger son frein en Angleterre. Alors qu’il n’avait déjà participé qu’à seulement sept rencontres avec les Toffees durant cette période, il a récidivé en ne jouant que sept matchs Premier League, dix toutes compétitions confondues, avec la formation entraînée par son compatriote, Erik ten Hag, lors du précédent exercice. Des statistiques peu enviables pour un joueur qui était censé être la pierre angulaire du milieu de terrain de Manchester United.

Si la présence de son ancien coach à l’Ajax, désormais aux commandes des Red Devils, n’a rien changé à sa situation, le Mancunien le doit également à des pépins physiques à répétition, dont il a été victime la saison dernière, qui n’ont pas arrangé son cas, bien au contraire. Alors que Donny van de Beek faisait bel et bien partie du groupe des Red Devils qui se sont rendus en stade pré-saison aux États-Unis, l’avenir du joueur néerlandais dans le nord de l’Angleterre restait d’ailleurs tout de même pour le moins incertain. La Real Sociedad s’était justement manifestée au mois de juillet dernier pour accueillir van de Beek après le départ de David Silva. Malgré cet intérêt, la direction de Manchester United a conservé le milieu de terrain, mais il se pourrait bien que cette dernière soit désormais disposée à laisser filer son joueur vers de nouveaux horizons.

Pourtant brillant avec le club ajacide, le Néerlandais va donc devoir trouver une porte de sortie pour se relancer. Et ça tombe bien, Lorient et ses dirigeants sont à l’affût pour attirer le joueur dans leur filet ! C’est en tout cas la volonté du club morbihannais qui a entamé des discussions avec Manchester United en vue d’un prêt d’une saison. Selon nos informations, ils ont même trouvé un accord sur les grandes lignes de l’opération. Seul problème, Donny van de Beek dispose de plusieurs offres et ce dernier pourrait se diriger vers un club plus ambitieux. Les Merlus, de leur côté qui ont plutôt bien commencé leur saison en Ligue 1 avec deux nuls et une victoire en trois matches, pourraient ainsi disposer d’une très belle quatrième option en plus de Jean-Victor Makengo, Laurent Abergel et Julien Ponceau avec l’arrivée du milieu de terrain néerlandais.

Lorient a des connexions en Premier League

Pour cela, les Bretons devraient pouvoir compter sur leur principale connexion en Angleterre, c’est-à-dire le club de Bournemouth, William «Bill» Foley, propriétaire depuis décembre dernier du club anglais, s’étant offert une part du FC Lorient. «Ce partenariat, qui prévoit une augmentation de capital, permettra notamment de renforcer les fonds propres du groupe FCL», pouvait-on d’ailleurs lire dans le communiqué officiel publié par le club de Loïc Féry à cette époque. Des connexions franco-anglaises qui pourraient, donc, faciliter les démarches entre les dirigeants des Merlus et ceux des Red Devils même si tout est encore à faire dans ce dossier particulièrement complexe. Affaire à suivre…