EdF : Deschamps explique les absences de Kanté et Pogba

Didier Deschamps a fait dans le classique au moment de dévoiler la liste des 23 joueurs retenus pour affronter l’Irlande et l’Allemagne. Cependant, plusieurs absents de marque sont à signaler. Le premier est N’Golo Kanté. Après une saison dernière très compliquée, le milieu de terrain a rejoint Al-Ittihad en Arabie saoudite, club avec lequel il a joué 4 matches. Pas encore suffisant pour être convoqué. « Il a rejoué, il a enchainé quelques matches avec un championnat qui, de par les joueurs qui sont là-bas, est d’un bon niveau. Il sort d’une année quasiment blanche donc NG c’est NG avec le vécu qu’il a avec nous. J’ai estimé qu’il avait besoin d’enchaîner encore et que les joueurs qui ont été là pendant son absence ont répondu à mes attentes. La possibilité d’offrir à ces joueurs d’accumuler de l’expérience à travers les matches qu’on va avoir est quelque chose d’important. Mais je le répète, NG reste sélectionnable à tout moment, mais sur ce rassemblement-là, j’ai pris l’option de confirmer les plus jeunes qui avaient déjà bien répondu aux attentes du très haut niveau », a expliqué DD en conférence de presse.

Autre absent, Paul Pogba sort lui aussi d’une saison 2022/2023 très dure. Alors qu’il vient de rejouer avec la Juventus, l’ancien Mancunien est bien évidemment encore loin d’un retour en bleu. Mais Deschamps ne le lâche pas. « Il a eu le bonheur de pouvoir jouer une bonne vingtaine de minutes, c’est le début d’une route qui est encore forcément longue par rapport à l’année dernière qui a été blanche pour lui. Il faut avoir de la patience. Je crois en lui, en sa capacité à retrouver le haut niveau, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Son entraîneur le gère avec son club. S’il retrouve son meilleur niveau, il sera de nouveau un candidat important pour l’équipe de France. Mais à l’heure actuelle, et il le sait bien, par rapport à ce qu’il a fait en EDF, si j’ai a l’appeler c’est pour avoir le même rôle, pas pour avoir le même rôle diminué. C’est déjà une étape imprimante. Paul en a encore d’autres à franchir. » C’est dit.