BL : Dortmund étrille Wolfsburg, Fribourg met la pression sur Leipzig

Dans le cadre du traditionnel multiplex de Bundesliga comptant pour la 30ème journée, quatre affiches étaient programmées, ce samedi à 15h30. Au Signal Iduna Park, le Borussia Dortmund, dauphin du Bayern Munich, recevait les Loups de Wolfsburg, treizièmes au coup d'envoi. Bousculés dans les premiers instants, en témoigne le magnifique sauvetage de Kobel sur la reprise de Nmecha (3e), les Marsupiaux ouvraient finalement le score grâce à Rothe (1-0, 24e), jeune arrière gauche de 17 ans, aligné pour la première fois en championnat. Fort de cette ouverture du score, le BvB doublait même la mise dans la foulée par l'intermédiaire de Witsel (2-0, 26e). Inarrêtables, les hommes de Marco Rose scellaient même définitivement l'issue de cette partie sur trois nouvelles réalisations signées Akanji (3-0, 29e), Can (4-0, 34e) puis l'inévitable Haaland (5-0, 38e). Au retour des vestiaires, le festival offensif se poursuivait et le cyborg norvégien s'offrait un doublé (6-0, 54e). Malgré la réduction du score anecdotique de Baku (6-1, 82e), Dortmund étrillait les Loups (6-1) et confortait sa deuxième place.

Dans les autres rencontres, Fribourg, cinquième et toujours en course pour la Ligue des Champions, recevait Bochum, douzième. Vainqueurs de Francfort le week-end dernier (2-1), les hommes de Christian Streich confirmaient leur statut de candidat à l'Europe et s'imposaient logiquement (3-0) grâce à Kübler (4e) et Sallai, auteur d'un doublé (16e, 53e). Toujours cinquième malgré ce succès, Fribourg revient malgré tout à hauteur de Leipzig et à une longueur seulement du Bayer. Deux formations qui se retrouveront ce dimanche à 19h30. Enfin, dans la course au maintien, à noter la précieuse victoire du Hertha Berlin sur la pelouse d'Augsbourg (1-0) grâce à Serdar, unique buteur de cette rencontre. De son côté, Mayence n'a pu faire mieux qu'un match nul (0-0) face à Stuttgart, englué à une dangereuse 16ème place. Le duel qui se profile, le week-end prochain, entre le Hertha et Stuttgart s'annonce plus que jamais décisif.

Tous les résultats de 15h30