PSG : Vitinha, le maillon fort d'un collectif rayonnant !

«Notre club aborde la saison qui s’ouvre avec une grande motivation et un état d’esprit très positif, basé à la fois sur l’ambition de remporter des succès dans chaque compétition et sur la volonté de continuer de grandir en tant que club. Nous avons régénéré notre éthique de travail. Notre objectif est ainsi de nous appuyer sur un état d’esprit qui place le collectif en valeur suprême afin de nous permettre d’avancer dans un climat d’unité. Nous avons hâte d’écrire un nouveau grand chapitre de l’histoire du PSG pour nos fans tout au long des mois à venir. Et nous nous attacherons une fois de plus à soutenir la croissance du football français et à cultiver son succès sur la scène internationale». Voici ce que déclarait Nasser Al-Khelaïfi avant le début de l'exercice 2022-2023.

Un discours qui semble bel et bien avoir eu une résonnance particulière dans le vestiaire parisien, au regard des performances affichées par le PSG depuis la reprise. Titré lors du trophée des Champions, le PSG peut également se targuer d'avoir inscrit 17 buts lors des trois premières journées de Ligue 1. Le tout avec un collectif parfaitement huilé et un état d'esprit (quasi) irréprochable si on oublie l'épisode houleux du penaltygate entre Kylian Mbappé et Neymar face à Montpellier. Dimanche soir, dans l'antre des Dogues, la bande à Christophe Galtier a d'ailleurs, une nouvelle fois, rayonnée. Impressionnant techniquement, rigoureux et prêt à tous les sacrifices pour terrasser le club nordiste, le champion de France en titre, déjà leader, s'est imposé dans les grandes largeurs face au LOSC (7-1). Et si performance collective étincelante reste, avant toute chose, à souligner, un homme s'est encore illustré.

Vitinha, le liant parfait du PSG !

Positionné dans l'entrejeu parisien, aux côtés de Marco Verratti, Vitinha (22 ans), arrivé cet été dans la capitale française, s'est (encore) montré sous son meilleur jour. Précieux dans la récupération (6 ballons grattés), précis dans l'orientation du jeu, très juste techniquement et présent dans le duel (5/8 remportés), le Portugais a d'ailleurs récolté la note de 8,5 par notre rédaction. Dans la continuité de ses précédentes sorties, l'ancien de Porto a récité une très belle partition. Toujours bien placé et en parfaite symbiose avec le reste de l'effectif, le gamin de Santo Tirso a constamment pesé sur la rencontre. Agile dans la relance, il s'est par ailleurs montré décisif sur le troisième et quatrième but parisien.

Un récital qui ne semblait guère étonner Christophe Galtier, interrogé au sujet de son protégé en conférence de presse. «Si je l'attendais aussi rapidement à ce niveau-là ? Oui ! Quand Luis (Campos) m’a parlé rapidement de Viti’, je le connaissais très peu, et j’ai rapidement regardé son parcours et ce qu’il avait fait avec Porto. C’est un joueur très intelligent, toujours en mouvement, très mature pour son âge. Il a l’esprit très collectif et est le liant entre la défense et notre secteur offensif. Quand Luis me l’a présenté, j’ai été très surpris de son niveau, et ne suis donc pas étonné de le voir s’intégrer si rapidement au système», a ainsi ajouté l'ancien technicien de l'OGC Nice. Présent en zone mixte peu avant une heure du matin, Vitinha est, lui aussi, revenu sur son état de forme, tout en détaillant les attentes de son nouvel entraîneur.

Des similitudes avec Marco Verratti...

«Je me sens très bien, je pense que tout le monde a vu le match qu’on a fait, maintenant le challenge est de garder ça et de progresser chaque week-end (...) Il veut de l’engagement, de l’énergie, il veut que tout le monde soit pleinement engagé dans le match et puis il a aussi des demandes autour de notre jeu mais je ne vais pas commencer ici à tout détailler. Je pense qu’il est heureux de l’équipe, pas seulement à cause des résultats mais aussi de la manière dont nous jouons», a ainsi assuré l'international portugais (3 sélections). Auteur d'une nouvelle performance remarquable, Vitinha sera malheureusement suspendu, le week-end prochain, lors de la réception de l'AS Monaco. La faute à un trop grand nombre de cartons jaunes reçus.

«Avez-vous vu que vous aviez plus de cartons jaunes que Marco Verratti ?» a d'ailleurs demandé l'un de nos confrères en zone mixte. Un petit pique auquel Vitinha a répondu avec le sourire. Il m’a dit ça, il m’a dit ça, c’est la honte maintenant d’avoir un carton jaune, je vais essayer de ne plus en prendre mais c’est le jeu, c’est le jeu. Trois matches, trois cartons jaunes, aujourd’hui je n’ai pas pris de carton jaune. Malheureusement je vais manquer le match de Monaco mais je suis persuadé que l’équipe aura la bonne réponse pour ce match. Au regard des débuts en fanfare du PSG, difficile de contredire le nouveau joyau des Rouge-et-Bleu...