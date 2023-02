Liga : c’est encore le bordel à Valence !

La suite après cette publicité

La saison n’avait pas trop mal commencé du côté de Mestalla. Pour la première fois depuis plusieurs années, on pouvait même sentir un certain enthousiasme autour du club, avec l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc, qui a su se mettre les supporters dans la poche. L’Italien avait réussi à mettre en place une équipe assez attractive, plutôt tournée vers l’avant. Les résultats n’étaient pas flamboyants nonplus, mais la jeunesse et la fougue de l’équipe portée par des éléments comme Samuel Lino, André Almeida ou Yunus Musah avait réussi à convaincre les supporters. La preuve, lors des premières semaines de compétition, le nombre de spectateurs se rendant à Mestalla avait considérablement augmenté par rapport aux saisons précédentes.

Seulement, comme c’est habituel, tout ce qui commence bien se termine toujours mal à Valence. Au retour du Mondial notamment, alors que Gattuso s’attendait à avoir quelques recrues intéressantes pour compléter son effectif. Mais personne n’est arrivé, et c’est en partie pour ça qu’il est parti. Il a également poussé pour que Toni Lato soit prolongé, mais sa direction a proposé une offre insuffisante au latéral. Plus que le mercato, c’est surtout l’absence de communication directe avec le propriétaire du club, Peter Lim, qui a posé souci au tacticien italien. Comme bien d’autres avant lui par ailleurs. Après tout, c’est le dixième entraîneur de l’ère Lim, démarrée en mai 2014, à claquer la porte ou à être licencié…

À lire

Liga : le Real Madrid dompte Valence mais perd Karim Benzema sur blessure !

Peter Lim toujours aussi critiqué

Et ce n’est pas tout. Ces derniers jours, la presse espagnole a alerté sur la situation financière catastrophique du club de la cote méditerranéenne. Les caisses seraient complètement vides et le club aurait du mal à verser les salaires des joueurs. Une situation critique qui risque d’avoir de grosses conséquences, même si, dans la foulée, la présidente du club Layhoon Chan a tenu à convoquer une conférence de presse pour tout démentir et assurer que Peter Lim n’a aucune intention de vendre le club, et que le groupe Meriton est 100% impliqué dans le projet.

La suite après cette publicité

Pas de quoi convaincre les supporters de Valence, qui ont encore organisé des manifestations pour réclamer la vente du club et le départ de l’homme d’affaires singapourien. Des chants à base de « Lim go home » qui sont devenus la routine hebdomadaire dans les environs de la belle enceinte des Ches, alors que le départ de Gattuso a été une énième goutte d’eau qui fait déborder le vase d’une cuisine déjà innondée. Pour la première fois depuis très longtemps, la possibilité de voir l’équipe descendre en deuxième division commence à s’installer dans les têtes des valencianistas. Quatorzième au classement mais seulement un point au-dessus de la zone rouge, la formation entraînée par le pompier de service Voro est en danger…