PSG : Nasser Al-Khelaïfi se félicite de l’arrivée de Désiré Doué

Pisté par les plus grosses formations européennes, dont le Bayern Munich, Désiré Doué a finalement choisi de rester en France et de s’engager au PSG. L’ancien joueur du Stade Rennais a signé ce samedi un contrat de 5 ans, soit jusqu’en 2029. Une nouvelle pour laquelle s’est félicité le président de Paris, Nasser Al-Khelaïfi.

La suite après cette publicité

« Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Désiré Doué au sein de sa famille. Désiré est l’une des jeunes stars les plus excitantes de France et d’Europe, avec une grande envie de réussir au plus haut niveau avec le PSG. Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes joueurs talentueux à tous les postes avec le principe collectif au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré le patron du club parisien.