Daniel Riolo est inquiet pour Kylian Mbappé

Depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé est au centre des critiques. Moins performant sur le terrain, miné par son divorce douloureux avec le Paris Saint-Germain et déjà chahuté par la presse espagnole depuis son arrivée au Real Madrid, le Bondynois accumule les polémiques. Et que dire de la dernière qu’il s’est offerte avec l’équipe de France. Autant d’éléments qui font que Daniel Riolo a une inquiétude concernant la carrière du numéro 9 merengue.

« Le premier à avoir parlé de la vie privée de Mbappé, c’est moi l’année dernière après Newcastle (défaite 4-1 du PSG en C1), ça m’avait valu quelques soucis d’ailleurs. J’avais dit : depuis deux ou trois mois, on entend parler de choses qui me donnent à penser qu’il est perturbé, que sa vie est peut-être en train de changer en termes de priorité. Il est au Real, c’est à lui de nous montrer maintenant quel tournant il veut donner à sa carrière. Pour l’instant, on ne sait pas. Ça fait six mois que le virage est pris et qu’on ne sait pas bien ce que ça va donner », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.