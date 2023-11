Los Angeles FC : la Panthère Dénis Bouanga s’éclate en MLS !

30 juillet 2022. Dénis Bouanga joue ses dernières minutes avec l’AS Saint-Etienne, reléguée en Ligue 2 après avoir perdu son barrage face à l’AJ Auxerre à Geoffroy-Guichard. Comme Wahbi Khazri, Arnaud Nordin ou encore Ryad Boudebouz, l’attaquant de 28 ans décide de quitter le Forez pour découvrir de nouveaux horizons. Si les deux premiers cités sont restés en France (Montpellier HSC) et le troisième s’est envolé pour l’Arabie saoudite, le natif du Mans a décidé de tenter l’American Dream… de l’autre côté de l’Océan Atlantique. Contre un peu plus de 4,5 millions d’euros, il rejoint le Los Angeles FC, champion de MLS en titre et aimant de plusieurs grands noms du football européen, avec Giorgio Chiellini et Gareth Bale (parti à la retraite en janvier 2023). L’occasion pour lui d’étoffer son palmarès, avec comme seul trophée un sacre en National avec le Racing Club de Strasbourg en 2016.

La suite après cette publicité

Si ses premières apparitions avec la franchise californienne sont un peu timides à la fin de la saison 2022 (la MLS se joue sur une année civile, de mars à décembre entre la saison régulière et les play-offs), l’international gabonais (35 sélections, 7 buts) a su se montrer décisif sur deux matches importants, en marquant le but de la victoire, arrachée face aux Portland Timbers à la 95e minute (2-1) avant de s’offrir son premier doublé aux USA face au voisin et ennemi du juré du LAFC, le Galaxy (3-2). Mais c’est l’exercice 2023 qui va le révéler vraiment aux yeux des supporters des Wings. Titulaire indiscutable sous les ordres de l’ancienne gloire d’Hanovre Steven Cherundolo, la Panthère aux griffes aiguisées marquait la MLS de ses griffes, avec 20 réalisations et 7 passes décisives, lui permettant de remporter le titre de meilleur buteur de la saison régulière. Une première dans sa carrière.

À lire

Chicharito quitte le Los Angeles Galaxy

Bouanga garde la tête sur les épaules

Si on ajoute à ce titre individuel les deux trophées soulevés en Californie en 2022, c’est-à-dire le Supporters’ Shield (trophée accordé à l’équipe ayant le plus de points en saison régulière) puis la Coupe MLS (confrontation directe entre les leaders des Conférences Est et Ouest), le passage de Denis Bouanga est déjà réussi. Mais l’ancien Stéphanois ne semble pas pouvoir s’arrêter là. «J’ai encore faim de titres, j’ai encore faim de buts, je veux gagner tous les matches, explique-t-il dans un entretien accordé à So Foot. Et avec tout ça, je montrerai que je peux encore m’ouvrir les portes du football européen. Je suis venu ici avec beaucoup d‘objectifs, dont celui de marquer l’histoire de la MLS. (…) Beaucoup de joueurs pleins de talents sont venus ici et n’ont pas trop réussi. Je considère le niveau de la MLS entre celui de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Mais plus les mois, semaines et jours passent, plus le niveau grimpe.»

La suite après cette publicité

Si son aventure aux States n’est qu’un tremplin pour sa carrière, Denis Bouanga, double buteur face aux Whitecaps de Vancouver en playoffs il y a cinq jours, se réjouit d’avoir choisi les Etats-Unis, et ce après une dernière saison avec les Verts. «Il y a un an et demi je traversais une période difficile avec l’AS Saint-Étienne et une descente en Ligue 2. Aujourd’hui, tout a complètement changé. Et pourtant, rien n’a changé dans ma vie. (…) Qui ne serait pas content de voir 100 supporters qui t’attendent à chaque sortie du stade ? Et puis Los Angeles, c’est tellement grand que tout le monde ne me reconnaît pas forcément. Il ne faut pas croire que je suis une mégastar et que, quand je marche dans les rues, je fais autant de bruit que LeBron James. J’ai une vie normale.» Une vie normale, mais une saison déjà brillante pour le numéro 99 du club de la Cité des Anges, qui espère continuer à faire trembler les défenses adverses et survoler la MLS de ses propres ailes…