OM - PSG : les compositions du Classique

Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, nous avons le droit à un Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain histoire de finir en beauté. Pour ce choc, les Phocéens optent pour un 4-3-3 avec Steve Mandanda dans les cages. Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Yuto Nagatomo se positionnent en défense. Aligné en sentinelle, Boubacar Kamara est accompagné par Valentin Rongier et Pape Gueye. Florian Thauvin et Valère Germain forment le trio d'attaque avec Dimitri Payet.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'organise dans un 4-2-3-1 où Sergio Rico figure comme dernier rempart derrière Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa. Leandro Paredes et Idrissa Gueye constituent le double pivot tandis qu'Angel Di Maria, Marco Verratti et Kylian Mbappé soutiennent Mauro Icardi en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, P. Gueye - Thauvin, Germain, Payet

Paris Saint-Germain : Rico - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - I. Gueye, Paredes - Di Maria, Verratti, Mbappé - Icardi