OM : Jorge Sampaoli réagit au conflit entre la Russie et l'Ukraine

La suite après cette publicité

Triste actualité de ces derniers jours, l'invasion de la Russie en Ukraine plonge l'ensemble de la planète dans une situation inquiétante et les acteurs du football ne manquent pas de réagir face à ce contexte géopolitique plus que préoccupant. Dans cette optique, Jorge Sampaoli s'est également exprimé, ce samedi en conférence de presse, alors que l'OM ira défier Troyes, dimanche à 17h05.

«Personne ne comprend ce conflit sauf ceux qui l'ont créé. Quand on attaque des innocents, on est complices d'un génocide. Il y a un génocide aujourd'hui. L'être humain est fou, on le voit. C'est difficile de voir des innocents mourir à cause de décisions de certains, c'est incroyable...»