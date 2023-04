Coupe d’Italie : l’Inter Milan réagit aux insultes racistes contre Romelu Lukaku

L’Inter Milan a réagi ce mercredi par le biais d’un communiqué, aux insultes racistes proférées hier soir à l’encontre de Romelu Lukaku, lors de la demi-finale aller de Coupe d’Italie face à la Juventus (1-1). Buteur en fin de rencontre, l’attaquant belge avait fini par laisser éclater sa joie en allant célébrer devant les supporters turinois, le doigt devant la bouche, ce qui lui avait valu un second avertissement synonyme d’expulsion.

«Nous tenons à réitérer fermement que nous sommes unis contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Le football et le sport ne doivent pas seulement être un lieu d’émotion mais aussi de valeurs claires et partagées, et ce que nous avons vu hier soir dans les dernières minutes de la demi-finale Juventus vs Inter Coppa Italia à Turin n’a pas sa place dans notre sport. C’est pourquoi nous réitérons notre soutien, notre affection et notre solidarité à Romelu Lukaku, tout comme le monde du football le fait de partout depuis l’incident», peut-on lire dans le communiqué posté par le club interiste.

