Ligue des Champions : les clubs français vont avoir du lourd en phase de poules

Bientôt, l'air de la Ligue des Champions, écrit par le compositeur anglais Tony Britten, retentira à nouveau. D'abord pour la fin des huitièmes de finale puis pour le final 8 imaginé par l'Union européenne des associations de football (UEFA). L'hymne retentira aussi l'année prochaine au Parc des Princes, à l'Orange Vélodrome de Marseille et peut-être au Roazhon Park de Rennes pour la première fois.

Les championnats se terminant tous (ils sont finis en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et bientôt en Italie), on commence à y voir plus clair pour les chapeaux. Dans le chapeau 1, les champions. On retrouve donc le Paris SG, le Real Madrid, Liverpool, le Bayern Munich, la Juventus, le Zenit Saint-Pétersbourg et enfin ceux qui remporteront la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Dans le second chapeau, toujours du très lourd.

L'OM probablement chapeau 4

L'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United (sauf victoire en C3 qui les emmènerait chapeau 1), le FC Séville, le Borussia Dortmund, Chelsea et le Shakhtar Donestk. Trois places sont déjà occupées dans le chapeau numéro trois : Porto, Leipzig et la Lazio. Le Lokomotiv, l'Atalanta Bergame et l'Inter Milan ont aussi de bonnes chances d'y être grâce à leur coefficient UEFA, même si c'est très loin d'être fait. Tout comme l'OM. Toutefois, concernant les Lombards, ils seront évidemment chapeau un s'ils remportent la Ligue Europa.

Il reste des places à attribuer. Si Naples et Lyon ne remportent pas la Ligue des Champions, l'Ajax sera qualifié et se retrouvera dans le troisième chapeau. Ensuite, si l'Olympiacos, le Celtic et Salzbourg se qualifient par les barrages (celui de la voie des champions), ils seront devant l'OM et donc chapeau trois pour les Grecs et les Autrichiens et quatre pour les Écossais. Enfin, si Benfica et le Dynamo Kiev se qualifient aussi, via la voie des seconds, ils seront chapeau trois, reléguant donc l'OM dans le dernier chapeau. Pour que l'OM soit dans le chapeau trois, il faudrait que cinq de ces six équipes, Benfica, Kiev, Celtic, Ajax, Salzbourg et l'Olympiacos ne se qualifient pas pour la phase de groupes. Enfin, le Stade Rennais, en cas de qualification, sera bien chapeau 4.

Les chapeaux de la Ligue des Champions 2020-21 :