Ligue des Champions : le calendrier complet de la phase finale

Ce vendredi 10 juillet était très attendu par le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. En effet, c'est aujourd'hui que les Parisiens et les Rhodaniens allaient en savoir un peu plus sur leur avenir en UEFA Champions League. Du côté du club de la capitale, on évite un gros morceau. Mais la mission ne sera pas aisée puisqu'il faudra sortir l'Atalanta Bergame le 12 août prochain. En cas de succès, les pensionnaires du Parc des Princes croiseraient le fer avec le vainqueur du match Leipzig-Atlético de Madrid le 18 août.

De son côté, Lyon n'a pas été gâté. En effet, les Gones, si jamais ils parviennent à sortir la Juventus le 7 août prochain, affronteraient le vainqueur du duel Manchester City-Real Madrid en quart de finale (15 août). Puis, le club du président Aulas jouerait face à l'une des équipes suivantes en demi-finale, à savoir Chelsea, le Bayern Munich, Naples ou le FC Barcelone. On connaît d'ailleurs à présent le calendrier complet de la Ligue des Champions (à retrouver entièrement ci-dessous).

Le calendrier complet de la Ligue des Champions :

Les huitièmes de finale :

Vendredi 7 août :

Juventus-OL (21h)

Manchester City-Real Madrid (21h)

Samedi 8 août :

FC Barcelone-Naples (21h)

Chelsea-Bayern Munich (21h)

Les quarts de finale

Mercredi 12 août :

Atalanta Bergame-Paris Saint-Germain (21h)

Jeudi 13 août :

RB Leipzig-Atlético Madrid (21h)

Vendredi 14 août :

FC Barcelone ou Naples-Chelsea ou Bayern Munich (21h)

Samedi 15 août :

Manchester City ou Real Madrid-Juventus ou Olympique Lyonnais (21h)

Les demi-finales :

Mardi 18 août :

Match 1 : RB Leipzig ou Atlético - Atalanta ou PSG (21h)

Mercredi 19 août :

Match 2 : Real Madrid ou Manchester City/Olympique Lyonnais ou Juventus Turin - Naples ou FC Barcelone/Chelsea ou Bayern Munich (21h)

Finale :

Dimanche 23 août :