Lens-Saint-Étienne : les compositions officielles

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, Lens accueille Saint-Etienne ce dimanche à 17 heures dans un stade Bollaert qui s'annonce bouillant. Pour cette rencontre, l'entraîneur lensois Franck Haise devra se passer de Fortes, Haïdara et Saïd, blessés. Avec son habituel 3-4-1-2, le tacticien du club nordiste titulaire donc Leca dans les buts, protégé par ses trois défenseurs Gradit, Wooh et Medina. Dans l'entre jeu, Doucouré et Fofana assureront le double pivot, bien aidés par Machado et Clauss respectivement sur l'aile droite et gauche. Kakuta mènera le jeu offensif des Sang et Or, juste derrière le duo d'attaque Sotoca-Ganago.

En face, le coach stéphanois Claude Puel doit quant à lui composer sans Moueffek, blessé, Abi, malade, et Trauco, absent pour des raisons familiales. Sow prend la place de Nadé, excellent dimanche dernier contre Lorient (1-1). Dans un 4-3-3, Green officiera en tant que dernier rempart, protégé par un quatuor défensif : Maçon, Moukoudi, Sow, Kolodziejczak. Au milieu Camara, Youssouf et Neyou étaient alignés. Devant, Khazri et Bouanga accompagnaient Hamouma positionné à la pointe de l'attaque.

La composition de Lens : Leca - Gradit, Wooh, Medina - Clauss, Doucouré, Fofana (c), Machado - Kakuta - Sotoca, Ganago.

La composition de Saint-Etienne : Green - Maçon, Moukoudi, Sow, Kolodziejczak - Neyou, Camara (c), Youssouf - Khazri, Hamouma, Bouanga.