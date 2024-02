Xabi Alonso a de gros doutes sur le Bayern Munich

« Ce n’est pas un problème pour moi. Je sais que mon objectif est de réussir avec cette équipe. C’est mon travail. Nous sommes dans une très bonne situation en ce moment. Nous voulons continuer ainsi. » Récemment interrogé sur son avenir, l’entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, assurait ne pas se soucier de toutes ces rumeurs.

Mais selon TZ, le discours est différent en coulisse. Courtisé par le Bayern Munich et Liverpool, Alonso sait qu’il est le coach le plus désiré dans ces deux clubs. Sauf que le média allemand révèle que l’Espagnol aurait de gros doutes sur un avenir en Bavière. La raison ? Le chaos qui y règne depuis plusieurs saisons. En clair, Xabi Alonso préfèrerait rejoindre un environnement plus calme et surtout plus stable que celui du Bayern où les coaches se succèdent à vitesse grand V.