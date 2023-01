Le TAS rejette finalement l’appel du Barça pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Le Tribunal administratif du sport (TAD) a tranché. Robert Lewandowski sera bien suspendu lors des trois prochains matchs du FC Barcelone, selon AS. Alors que le club catalan avait réussi à repousser l’échéance en permettant à son meilleur de buteur de participer au derby contre l’Espanyol (1-1), cette fois-ci la direction des Blaugranas n’a rien pu faire face à la Cour suprême du sport.

Pour rappel, Lewandowski avait été expulsé lors de la confrontation contre Osasuna le 8 novembre dernier. RL9 avait écopé d’un double carton jaune, dont le second pour un geste violent et dangereux après seulement 30 minutes de jeu. Si le Barça décide de ne pas faire appel face à cette décision, l’ancien attaquant du Bayern Munich va manquer le choc contre l’Atlético Madrid ce dimanche, ainsi que les rencontres face à Getafe et Gérone. Coup dur pour le leader de la Liga. Néanmoins, le Barça pourrait toujours faire appel de cette décision à en croire Sport. Affaire à suivre.

