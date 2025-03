La stat folle sur la longévité de Cristiano Ronaldo

Buteur hier lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions asiatique, Cristiano Ronaldo a mis à l’abri Al-Nassr après l’ouverture du score de Jhon Duran, sécurisant la place des Saoudiens dans le Final 8. Absent lors du match aller en Iran, il confirme donc son statut de meilleur buteur de l’histoire d’Al-Nassr avec ce but, le 91e sous le maillot du club d’Arabie Saoudite.

Et en prime, Cristiano Ronaldo a fait tomber sa propre "version jeune". En effet, l’international portugais a désormais inscrit plus de buts depuis ses 30 ans (464), qu’avant de souffler sa trentième bougie (463). Un total ahurissant pour un joueur dont la longévité semble éternelle, et la capacité à marquer des buts même à plus de 40 ans ne s’est pas émoussée.