PSG : Kylian Mbappé très incertain pour la réception de Reims

A l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillera le Stade de Reims dimanche à 20h45. Au Parc des Princes, les hommes de Mauricio Pochettino auront l'ambition d'asseoir un peu plus leur domination sur le championnat de France et ainsi de préparer au mieux le choc face au Real Madrid, prévu le 15 février prochain lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. D'ores et déjà privé de plusieurs cadres face aux Rémois (blessures et CAN), le coach argentin pourrait par ailleurs devoir faire sans Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Une nouvelle fois absent de l'entraînement ce vendredi, RMC Sport indique, en effet, que l'homme fort du début de saison du PSG (19 buts et 15 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues) semble ainsi incertain pour la réception du club rémois. Récemment, le club de la capitale confirmait notamment que son joueur était «en soins pour une douleur de l'adducteur gauche», ressentie lors de la victoire parisienne contre Brest (2-0).