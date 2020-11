OM : Amay Caprice est sollicité

Dès l’arrivée de Frank McCourt à la tête de l’Olympique de Marseille, le club phocéen a fait de la formation l’une de ses priorités. Le but, comme beaucoup de clubs, est de recruter les meilleurs talents de la région et de verrouiller les plus grands espoirs. Cependant, il arrive que cette tactique échoue, comme ce fut le cas récemment avec le jeune attaquant Isaac Lihadji, parti au LOSC avant d’avoir signé professionnel. Aujourd’hui, c’est un autre très grand espoir du réservoir phocéen qui pourrait voler vers d’autres cieux.

Agé de 16 ans, Amay Caprice possède un contrat aspirant jusqu’en 2022. Toutefois, le joueur, qui peut évoluer au poste d’arrière droit et de milieu droit, commence à être sollicité. En février dernier, l’Atlético de Madrid est ainsi venu le superviser. Depuis, aucune offre n’a été faite de la part des Colchoneros, mais le jeune international U16 a toujours des courtisans. Suivi par des formations espagnoles et italiennes, Caprice est surtout la cible d’un intérêt poussé d’équipes de Ligue 1, certaines ont d’ailleurs dépassé ce stade de l’intérêt. L’OM est prévenu.