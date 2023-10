Serie A : la Lazio s’impose sans forcer à Sassuolo

De l’autre côté des Alpes, la Lazio réalise un début de saison très compliqué en Serie A. Treizième, le club de la capitale se déplaçait ce samedi sur la pelouse d’un Sassuolo également abonné au ventre mou. Et tout s’est très bien déroulé lors de la première période pour les ouailles de Maurizio Sarri. Grâce à deux réalisations coup sur coup signées Felipe Anderson (0-1, 28e) et Luis Alberto (0-2, 35e).

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Lazio 13 9 0 4 1 4 12 12 8 Monza 12 8 1 3 3 2 8 7 9 Frosinone 12 8 0 3 3 2 11 11 10 Lecce 12 8 -1 3 3 2 9 10 11 Rome 11 8 7 3 2 3 19 12 12 Bologne 11 8 2 2 5 1 8 6 13 Sassuolo 10 9 -4 3 1 5 12 16 Voir le classement complet

Au retour des vestiaires, les Laziales ont conservé leur avance au score malgré l’expulsion de leur gardien Ivan Provedel (62e). Avec ce succès salvateur et mérité, les Biancocelesti ont fait un bond de six places au classement pour grimper de la 13e à la 7e place. Avec ce cinquième revers en neuf matches, Sassuolo fait du surplace et reprend la 13e place de son adversaire du soir.