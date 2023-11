Le TFC s’est excusé envers Jürgen Klopp après la conférence de presse agitée

Jeudi soir, le Toulouse Football Club a écrit une page de son histoire en battant Liverpool sur le score de 3-2, et ce pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa. Une victoire de prestige, méritée, dans un Stadium bondé. Alors forcément, les Violets ont profité et ont célébré comme il se devait après la rencontre. À tel point que la conférence de presse de Jürgen Klopp est devenue presque insoutenable pour lui, face aux chants toulousains qui retentissaient non loin. L’entraîneur allemand n’avait pas franchement apprécié.

Classe, le TFC s’est excusé de la gêne occasionnée dans la foulée. «J’ai immédiatement pris contact avec le secrétaire général de Liverpool. (…) On a écrit une lettre d’excuses au club», explique Olivier Jaubert, le directeur général du club, à RMC. «Il se trouve que l’UEFA a jugé que le Stadium avait une salle de presse trop petite par rapport à cette rencontre. Il a été demandé d’installer un chapiteau pour accueillir les conférences de presse, comme pour la Coupe du monde de rugby. Ce chapiteau est évidemment à l’extérieur de l’enceinte, juste à côté, dans un endroit totalement protégé. Mais, forcément, il y avait la foule qui chantait», conclut-il.