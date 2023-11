Liverpool : la réaction amère de Jürgen Klopp après l’incroyable victoire de Toulouse

Auteur d’une phase aller parfaite (3 victoires en autant de matches), Liverpool ne pensait sans doute pas vivre une soirée agitée à Toulouse. Vainqueurs 5 buts à 1 à Anfield il y a deux semaines, les Reds pensaient valider leur ticket pour la phase suivante dès ce soir. Mais c’était sans compter sur la fougue toulousaine.

Klopp félicite Toulouse

En difficulté en Ligue 1 (14e au classement), le club de la Garonne a su trouver des valeurs collectives impressionnantes pour renverser la montagne anglaise. Au terme d’un match renversant, le TFC est parvenu à s’imposer 3-2. Un succès qui n’empêche pas le club de la Mersey de conserver la tête du classement du groupe E. Mais les Reds n’ont plus que deux petits points d’avance sur leurs bourreaux du soir.

Côté français, on savoure logiquement ce succès de prestige. «C’est ce qu’on voulait faire. On avait l’occasion d’écrire l’histoire pour nous, nos familles, notre club. On a démarré au match aller, on a perdu 5-1, mais dans nos têtes, on n’était pas si loin. On a appliqué notre plan de jeu. Le but c’est de se qualifier, c’est l’objectif, si on peut être premier… 7 points c’est bien, il faut qu’on aille chercher une ou deux victoires», a déclaré le capitaine Vincent Sierro. Jürgen Klopp, lui, sourirait jaune. Bluffé par l’ambiance du Stadium, le coach des Reds a même dû écourter la conférence de presse pour s’isoler au calme avec certains journalistes tellement il y avait de bruit.

Il y avait but de Quansah pour Klopp

Auparavant, il s’était confié au diffuseur. S’il a rendu hommage au TFC, l’entraîneur allemand estimait que le but refusé à Quansah en toute fin de match n’aurait pas dû l’être. « Bravo à Toulouse. Ils ont répondu au défi physique qu’on leur a imposé et ont su marquer des buts. Sur le dernier (le but de Jarell Quansah refusé pour une main de Mac Allister, ndlr), il y avait but pour moi. Ils ont été plus agressifs que nous, ils en ont plus valu, ils le méritent. Il nous a manqué l’agressivité, quelques occasions et Toulouse a joué un grand match. Quand vous jouez comme ça, vous devez accepter la défaite », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant de poursuivre en conférence de presse.

«On aurait été assez heureux de prendre un point ici, le sentiment aurait été plus agréable. Mais il faut accepter de ne pas avoir joué suffisamment bien. Ce qui m’inquiète surtout, c’est d’avoir concédé autant de situations, avec les deux buts refusés en plus. J’aurais aimé ramener un point mais on a trop péché dans ce domaine. Pour être honnête, je pense qu’il n’y a pas main (de Mac Allister), le contact est au niveau de la poitrine. Ça m’a semblé aussi très long. On aurait pu avoir aussi un penalty pour nous. Mais je préfère insister sur le fait qu’on aurait dû être plus agressifs. Il faut accepter la défaite», a-t-il confié, avant de s’éclipser très rapidement.