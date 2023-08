Le Real Madrid prépare déjà la venue de Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

2 victoires, 2 défaites. Voilà le bilan comptable du Real Madrid au cours de cette pré-saison. Après deux succès contre l’AC Milan (3-2) et Manchester United (2-0), les Merengues ont, en effet, subi la loi du FC Barcelone (0-3) et de la Juventus Turin (1-3). Une tournée estivale qui permet, par ailleurs, à Carlo Ancelotti d’essayer quelques nouveautés sur le plan tactique. Dans cette optique, le technicien italien s’est laissé convaincre par un 4-3-1-2 lors des trois dernières rencontres amicales.

Avec ce système, le Mister a ainsi replacé Vinicius Junior dans une position de numéro 9. Aux côtés de Joselu, nouvelle recrue madrilène, ou Rodrygo, l’ailier brésilien découvre ainsi un nouveau terrain de jeu. Muet face au Barça, c’est d’ailleurs dans ce rôle que l’ancien joueur de Flamengo a trouvé le chemin des filets face à la Vieille Dame. Pour autant, ce replacement a étonné plus d’un observateur, poussant même Ancelotti à mettre les choses au clair en conférence de presse.

Interrogé sur sa volonté d’aligner la star brésilienne en pointe, Carletto a ainsi assuré qu’il s’agissait d’une demande de l’international brésilien (23 sélections, 3 buts), désireux de sortir de sa zone de confort et de cet habituel couloir gauche. «Je dois faire une évaluation de cela et lui aussi. Le joueur aime jouer un peu plus à l’intérieur. Sur le côté, il fait la différence, mais à l’intérieur, il peut marquer plus de buts», a tout d’abord lancé Ancelotti avant de tirer un premier bilan de ce repositionnement.

«Dans ces matchs amicaux, Vini a très bien joué contre Milan et Manchester United. C’est vrai qu’il aurait pu avoir un peu plus de succès contre Barcelone, mais il a eu beaucoup d’occasions. Je ne sais pas s’il a eu ces occasions en jouant sur le côté, même s’il reste le meilleur dans ce domaine. C’est la pré-saison et si nous n’essayons pas des choses maintenant, nous ne pourrons pas le faire plus tard», a ainsi assuré l’Italien de 64 ans.

Une chose est sûre, ces essais tactiques - qui n’ont sans doute rien à voir avec la possible arrivée de Kylian Mbappé - pourrait malgré tout faciliter l’intégration du buteur parisien. Pour rappel, le champion du monde 2018 avait déjà montré par le passé son malaise d’évoluer dans une position de numéro 9. Après un match nul contre Reims, la saison passée, où il n’avait pas marqué, le numéro 7 du PSG avait notamment posté un message sur ses réseaux avec le hashtag pivotgang. Une sortie enflammant rapidement le club de la capitale. Prévoyant, ou non, Carlo Ancelotti pourrait donc s’enlever une belle épine du pied en prolongeant l’aventure de Vinicius Junior à la pointe de l’attaque madrilène. Reste désormais à voir si ce choix tactique perdurera…