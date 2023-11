Juventus Turin-Inter Milan : les compositions officielles

C’est un derby d’Italie forcément intense qui nous attend ce soir puisque les deux équipes qui s’affrontent occupent les deux premières places de la Serie A. La Juventus reçoit l’Inter (une rencontre à suivre à partir de 20h45 en direct commenté sur Foot Mercato) avec la possibilité même de ravir la place de leader en cas de victoire.

La suite après cette publicité

Pour se faire, Max Allegri a concocté un 3-5-2 avec une surprise : la présence de Hans Nicolussi dans l’entrejeu, sa première titularisation de la saison. Sinon, l’Italien le plus en forme de cette saison, Chiesa, occupera le front de l’attaque au côté de Vlahovic. Du côté de Simone Inzaghi, on se base sur le même dispositif. Privé de Pavard et de Bastoni, le frère de Pippo compte sur de Vrij et Darmian pour être aussi sérieux. Marcus Thuram sera associé à Lautaro Martinez.

Les compositions officielles :

Juventus : Szczesny - Gatti, Bremer, Rugani - Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic - Chiesa, Vlahovic

Inter : Sommer - Darmian, de Vrij, Acerbi - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitarya, Dimarco - Thuram, Martinez