Liverpool : la fabuleuse réponse de Darwin Nunez aux premières critiques

Que le football peut aller très vite... Pour ses deux premières sorties sous son nouveau maillot face à Manchester United et Crystal Palace, Darwin Nunez a largement été critiqué. Maladroit face au but et capable de se manquer de manière assez étonnante, l'Uruguayen a compris où il mettait les pieds. Dans un top club mondial, on ne pardonne rien, même en amical. Il faut être bon et tout de suite. C'est probablement intégré pour la suite.

Même Jürgen Klopp a dû prendre la défense de son nouveau joueur. «La seule chose vraiment importante avant tout, c'est comment je juge la situation pour le joueur. Je suis très serein à ce sujet.» Hier lors de son 3e match amical avec les Reds, il a semblé oublier le poids de son transfert de 75 M€ (ou de 100 M€ selon les sources). Entré à la pause contre le RB Leizpig, l'ancien joueur de Benfica a inscrit un quadruplé en 43 minutes pour une victoire finale 5-0. Et si la machine était lancée ?

Klopp : «la boîte de Pandore est ouverte»

C'est ce que veut croire Klopp. «Mo (Salah) a donné le penalty à Darwin et là... La boîte de Pandore est ouverte. C'est bien sûr une nuit parfaite pour lui, entame le coach des Red face aux médias. Nous pensons toujours que si vous payez beaucoup d'argent, les joueurs ne ressentent pas de pression. Ce sont tous des êtres humains et le premier contact n'est pas toujours parfait, puis tout d'un coup… Cette génération de joueurs lit les réseaux sociaux, ce qui n'est vraiment pas intelligent, mais ils le font.»

«Tout d'un coup, vous vous précipitez sur ce genre de choses. C'est évidemment la meilleure façon d'arrêter toutes ces discussions (sur les réseaux sociaux). C'est un attaquant différent de ce que nous avons ou de ce que nous avions, mais c'est vraiment un bon», assure-t-il. Pour Darwin Nunez, il s'agira de confirmer ses bonnes dispositions face au RB Salzbourg le 27 juillet mais surtout contre Manchester City lors du Community Shield, trois jours plus tard. Son premier vrai rendez-vous.