Liverpool : Jürgen Klopp monte au créneau face aux moqueries subies par Darwin Núñez

À 23 ans, Darwin Núñez a fait un grand saut. Trois ans seulement après avoir débarqué en Europe (Almeria) en provenance de son Uruguay natal (Peñarol), le grand attaquant n’est resté que deux ans à Benfica (32 buts inscrits en 57 matches de Liga Bwin) avant de s’envoler en direction de Liverpool. Un transfert XXL puisque les Reds ont dépensé pas moins de 75 M€ (plus 25 M€ de bonus) pour doubler la concurrence. Forcément, Núñez est donc attendu au tournant, d’autant que les Reds ont perdu cet été une figure très appréciée à Anfield, Sadio Mané. Cette attente, le joueur a peut-être pu la mesurer s’il a fait un tour sur les réseaux sociaux.

En effet, après la lourde défaite de Liverpool contre Manchester United (0-4) lors d’un match amical disputé en Thaïlande, Núñez a fait l’objet de moqueries. De quoi faire réagir son coach, Jürgen Klopp. Interrogé sur le site officiel des Reds, l’Allemand a, dans un premier temps, tenu à faire une rectification au sujet du prix du transfert de son nouveau joueur. « Les chiffres que vous dites ne sont pas exacts, mais ce n'est pas un problème. Je sais quel genre de chiffre circule dans le monde du football. Quand vous voulez signer un attaquant aussi excitant que Darwin, c'est le marché et vous devez en payer le prix. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le prix que vous avez mentionné ni les sommes qui circulent, mais ce n'est pas un problème. »

Klopp demande aux supporters d'oublier le prix payé pour Núñez

Une tactique censée retirer un peu de pression des épaules de Núñez. Sauf que cette déclaration ne pèse pas lourd puisque Benfica avait officiellement communiqué à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM) avoir « conclu un accord avec le Liverpool FC pour la vente de tous les droits au joueur Darwin Nuñez, pour un montant de 75 millions d'euros. À la CMVM, le SAD de Benfica a également informé que l'accord prévoit le versement d'une rémunération variable, si bien que le montant global de la vente pourrait atteindre le montant de 100 millions d'euros. » Donc à moins que les Aguias aient menti publiquement, la version de Klopp ne tient pas. Mais ce n’est pas le plus important.

Face aux critiques reçues par Núñez durant cette soirée thaïlandaise, Klopp a tenu à envoyer un message aux supporters. « Je ne suis pas inquiet du tout. Le jugement général est intéressant à 0,0 %. Et ce sera comme ça, et nous savons tous que c'est une blague ou un jeu pour certaines personnes de repérer certaines situations où un joueur ne va pas bien. La seule chose vraiment importante avant tout, c'est comment je juge la situation pour le joueur. Je suis très serein à ce sujet. Je suis complètement convaincu par son potentiel. Depuis tout ce temps, ils devraient savoir maintenant que les nouveaux joueurs ont besoin de temps et en ont, et nous devrions être les premiers - tous les supporters de Liverpool sur cette planète - à oublier le prix que nous avons payé. Il suffit de l’oublier, ce n'est pas important », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Il est de ma responsabilité d'aider Darwin à montrer tout son potentiel. J’assume cette responsabilité. Je suis complètement serein. Je sais qu'avec les attaquants, c'est comme ça, il a raté une occasion et puis nous avons cette tension, les gens là-bas disent : « Oh mon Dieu, il a raté une occasion. » Je peux promettre que ce ne sera pas la dernière, comme pour tous les attaquants du monde. Ils vont rater des occasions, c'est comme ça. Les avoir c'est bien. Encore une fois, ce n'est qu'un match. (…) Nous ne pouvons pas prendre cela au sérieux. Vraiment. Même avec un demi-cerveau de footballeur, vous ne pouvez pas douter du potentiel de Darwin Núñez et maintenant nous devons l'aider. C'est tout. » Le message est passé.