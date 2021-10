Edinson Cavani juge sa situation à Manchester United

Avec les arrivées de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo ainsi que l'émergence de Mason Greenwood, Edinson Cavani a vu son aire d'influence se réduire quelque peu du côté de Manchester United cette saison (4 apparitions toutes compétitions confondues). L'Uruguayen de 34 ans, titulaire pour la première fois de la saison samedi face à Everton (1-1, 7e journée de Premier League), ne s'en fait pourtant pas, comme il l'a déclaré à son arrivée au pays ce lundi, au micro du média local Sport890.

«Je crois qu’en football, il faut toujours être prêt, c’est la clé au haut niveau, être prêt quand on fait appel à toi. Parfois, tu joues moins, parfois tu joues plus. Il faut être prêt. J’ai moins joué qu’en début de saison passée, c’est vrai, mais on va voir ce qui va se passer d’ici à la fin de l’exercice. Beaucoup de débats, mais le football, c’est le football. L’important, c’est d’être en forme et prêt quand c’est à toi de jouer. Je veux toujours jouer, c’est pour ça que je m’entraîne et que je me prépare», a confié el Matador, sous contrat jusqu'en juin 2022. Beau joueur.