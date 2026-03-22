CAN 2025 : des pressions du Maroc sur la CAF ?

De nouvelles révélations viennent relancer la controverse autour de la finale de la CAN 2025 et des décisions prises par la CAF. En effet, selon le journaliste Romain Molina, relayées par Afrik Foot et Sport Africa News, des interférences auraient eu lieu lors du passage du dossier devant la commission de discipline de l’instance africaine. Ces pressions supposées auraient concerné l’examen de la réclamation déposée par la Fédération marocaine contre le Sénégal pour des violations présumées des articles 82 et 84 du règlement de la compétition. La commission de première instance avait finalement rejeté la plainte marocaine tout en infligeant des sanctions individuelles aux deux camps.

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Une décision qui avait suscité l’incompréhension du côté marocain. Estimant ces sanctions injustes après une finale perdue à domicile, la FRMF avait décidé de faire appel. Le jury d’appel de la CAF a ensuite considéré que les articles 82 et 84 avaient bien été transgressés, allant jusqu’à retirer le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc. Cette décision reste toutefois contestée et continue d’alimenter le débat sur la gouvernance de l’instance présidée par Patrice Motsepe.