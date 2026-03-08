Rangers : envahissement de terrain des supporters après l’élimination face au Celtic

Ce dimanche, le football écossais nous offrait l’un de ses chocs entre les Glasgow Rangers et le Celtic FC. Et alors que les deux équipes se tirent la bourre au championnat derrière Hearts, les deux équipes de Glasgow s’affrontaient dans un derby houleux ce dimanche en Coupe d’Ecosse dans l’Ibrox Stadium des Rangers. Et dans ce quart de finale disputé (0-0), ce sont finalement les visiteurs qui se sont imposés aux tirs au but. Un dénouement qui a provoqué l’ire des supporters locaux qui ont alors fait part de leur mécontentement en envahissant le terrain.

Après des minutes de chaos, les supporters ont finalement été contenus par les stadiers présents et sont retournés en tribunes. Un incident qui a poussé la Fédération écossaise de football a communiqué dans la foulée : «la Fédération écossaise de football condamne le comportement des supporters qui ont envahi le terrain après le quart de finale de la Scottish Gas Scottish Cup disputé aujourd’hui au stade Ibrox. Une enquête sera immédiatement menée conformément au protocole du comité judiciaire.»