Menu Rechercher
Commenter 2
Scottish Cup

Rangers : envahissement de terrain des supporters après l’élimination face au Celtic

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ibrox Park, le stade des Glasgow Rangers @Maxppp

Ce dimanche, le football écossais nous offrait l’un de ses chocs entre les Glasgow Rangers et le Celtic FC. Et alors que les deux équipes se tirent la bourre au championnat derrière Hearts, les deux équipes de Glasgow s’affrontaient dans un derby houleux ce dimanche en Coupe d’Ecosse dans l’Ibrox Stadium des Rangers. Et dans ce quart de finale disputé (0-0), ce sont finalement les visiteurs qui se sont imposés aux tirs au but. Un dénouement qui a provoqué l’ire des supporters locaux qui ont alors fait part de leur mécontentement en envahissant le terrain.

La suite après cette publicité
Scottish FA
The Scottish FA condemns the behaviour from supporters entering the field of play following today's Scottish Gas Scottish Cup Quarter-Final at Ibrox Stadium.

An investigation will be carried out immediately in line with the Judicial Panel Protocol.
Voir sur X

Après des minutes de chaos, les supporters ont finalement été contenus par les stadiers présents et sont retournés en tribunes. Un incident qui a poussé la Fédération écossaise de football a communiqué dans la foulée : «la Fédération écossaise de football condamne le comportement des supporters qui ont envahi le terrain après le quart de finale de la Scottish Gas Scottish Cup disputé aujourd’hui au stade Ibrox. Une enquête sera immédiatement menée conformément au protocole du comité judiciaire.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Scottish Cup
Celtic
Rangers

En savoir plus sur

Scottish Cup Scottish Cup
Celtic Logo Celtic Glasgow
Rangers Logo Glasgow Rangers
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier