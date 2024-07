Real Madrid : la question inattendue de Kylian Mbappé à Brahim Díaz

Présenté ce mardi au Santiago Bernabéu (Madrid), Kylian Mbappé a pu rencontrer certains de ses nouveaux coéquipiers tels que Thibault Courtois, Lucas Vázquez, David Alaba et Brahim Díaz. D’après Marca, il en aurait même profité pour poser une question assez surprenante à l’international marocain (4 sélections). Le capitaine de l’équipe de France lui aurait demandé… s’il avait des enfants, ce à quoi Brahim aurait répondu « non, petit à petit ». Le tout avec des sourires et des rigolades.

La suite après cette publicité

Pour autant, les sourires et les rigolades pourraient vite laisser place à la compétition. Avec l’arrivée de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, le joueur de 24 ans pourrait voir son temps de jeu se réduire durant la saison à venir. Avec Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrygo, Arda Güler et Brahim Díaz, Carlo Ancelotti va devoir réussir à gérer les égos et aligner l’attaque qui lui semblera être la plus forte pour gagner toutes les compétitions dans lesquelles le Real sera engagé.