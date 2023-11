Reims - PSG : les compositions probables

Cette 12e journée de Ligue 1 se poursuit avec choc du haut de tableau plutôt inattendu puisque le Stade de Reims, 4e au classement, reçoit le dauphin de l’OGC Nice, à savoir le champion en titre, le PSG (coup d’envoi, 17h). Une équipe qui réussit plutôt bien à Will Still puisqu’en deux confrontations le Belge n’a encore jamais perdu (deux matchs nuls) face à l’ogre parisien. En plus de cela, le club de la capitale est un peu diminué par les absences et un niveau de confiance assez relatif depuis son nouvel échec en Ligue des Champions du côté de Milan.

Le PSG n’est toujours pas souverain à l’extérieur, sur la scène européenne mais également en France. Gare à l’ambiance d’Auguste-Delaune et à l’organisation de Still. L’entraîneur devrait de nouveau aligner une défense à trois avec Diouf dans les buts. Le portier serait protégé par le trio habituel : Okumu-Abdelhamid-Agbadou. Foket à droite et De Smet à gauche occuperaient les rôles de pistons. Dans l’axe, le double-pivot serait mené par Richardson et Matusiwa.

Des absents à Paris

En l’absence de Teddy Teuma, suspendu, Munesti pourrait faire son retour lui qui jouera avec un masque après sa fracture du nez. Le Zimbabwéen évoluerait en soutien d’un duo composé de Ito et Diakité. Pour répondre à cette composition, Luis Enrique fera avec les hommes qu’il a sous la main. Sans surprise, Donnarumma tiendra sa place dans le but. L’Italien devrait être protégé par une défense presque classique avec Marquinhos et Skriniar en charnière, Hernandez à gauche et Mukiele à droite, puisqu’Hakimi est suspendu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 PSG 24 11 17 7 3 1 26 9 4 Reims 20 11 5 6 2 3 17 12

Au milieu, il existe une petite incertitude entre Lee et Vitinha. Le Portugais a été décevant à San Siro en C1 et pourrait laisser la place cette fois à son coéquipier sud-coréen. Pour les deux autres, il n’y aura pas vraiment de doute avec les titularisations probables d’Ugarte et de Zaïre-Emery, qui vient de connaître sa première convocation en équipe de France. Enfin devant, Dembélé, Ramos et Mbappé débuteraient. La suspension de Kolo Muani met fin au suspense quant à l’identité du numéro 9 du PSG pour ce match.

Reims : Diouf – Foket, Okumu, Abdelhamid, Agbadou, De Smet - Richardson, Matusiwa, Munetsi – Ito, Diakité.

PSG : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez – Ugarte, Zaire-Emery - Lee, Dembele, Ramos, Mbappe