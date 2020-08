Le message de Rudi Garcia et d'Anthony Lopes aux supporters de l'OL

Depuis la qualification inattendue de l'OL face à Manchester City pour la demi-finale de Ligue des Champions, les supporters lyonnais sont aux anges. Même si la plupart ne peuvent suivre leur équipe favorite au Portugal, des banderoles et des messages de soutien ont fleuri un peu partout dans Lyon. Rudi Garcia et Anthony Lopes ont vu tout ça et, présents en conférence de presse à la veille de la rencontre face au Bayern Munich (à suivre en live commenté sur notre site), ils ont tenu à remercier les fans.

«Il y a de la joie. On a vu les banderoles. Je voulais remercier les supporters à nom du staff», a commencé Rudi Garcia, visiblement touché par le geste, lui qui n'a pas toujours été accepté dans le cœur des Lyonnais. Lopes a lui aussi évoqué ce soutien. «Les joueurs sont extrêmement fiers et heureux de voir ces photos et ces banderoles. Ça nous a énormément touchés. Ça a pris une grande place dans note cœur. Ça va nous donner plein de ressources. » L'OL tente de ne faire qu'un, à quelques heures de l'un des plus grands matches de son histoire.