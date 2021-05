Euro 2020 : ce qu'il faut savoir de l'Autriche

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification et le groupe

Présente à l’Euro 2016, l’Autriche va participer au troisième Championnat d’Europe de son histoire. Une qualification obtenue après avoir terminé deuxième du groupe G composé de la Pologne, de la Slovénie, de la Macédoine du Nord, d’Israël et de la Lettonie. Les hommes de Franco Foda, en poste depuis 2018, n’ont pas démérité puisqu’ils ont achevé les éliminatoires à trois petits points de la Pologne de Robert Lewandowski (19 contre 22). Cependant, l’Euro s’annonce corsé pour les Autrichiens, tombés dans la poule des Pays-Bas, de l’Ukraine et de la Macédoine du Nord (qu'ils avaient battue 4-1 et 2-1 lors des éliminatoires).

Le onze type :

Les qualités et faiblesses :

Sur le papier, les Autrichiens ne font clairement pas partie des favoris. En deux participations à l’Euro, les voisins du géant allemand n’ont d’ailleurs marqué que deux petits points en tout. Mais il y a de l’espoir chez les hommes de Franco Foda. Comme nous vous l’avons indiqué ci-dessus, ils ont bouclé leur phase de qualification à seulement trois longueurs de la Pologne. De plus, avec 19 buts inscrits, l’Autriche a été la meilleure attaque de son groupe lors de ces éliminatoires. Cette statistique reflète d’ailleurs l’une, si ce n’est la principale qualité de cette nation : le secteur offensif. Avec des joueurs d’expérience tels que David Alaba (le futur ex-joueur du Bayern Munich joue milieu offensif en sélection) ou Marcel Sabitzer et de grands espoirs comme l’immense Sasa Kalajdzic (1,95m, 16 buts en 32 matches de Bundesliga cette saison ; 3 et 5 sélections depuis octobre 2020), les Rot-Weiss-Roten (Rouge-Blanc-Rouge) ont de quoi faire parler la poudre.

Le géant Kalajdzic compte d’ailleurs saisir sa chance puisqu’il n’aurait pas pu disputer l’Euro en 2020 en raison d’une blessure au genou. Malgré deux adversaires redoutables (les Pays-Bas et l’Ukraine), l’Autriche peut toutefois être l’un des outsiders de la compétition capable de sortir de la phase de poules, d’autant que les quatre meilleurs troisièmes iront également en huitième de finale. Il y a donc la place, même si pour figurer au moins parmi les quatre meilleurs troisièmes, la formation d’Alaba devra faire attention à son gros point faible : la défense (31 buts encaissés en 33 matches sous l'ère Foda). Enfin, à noter également que Foda croise les doigts pour trois joueurs majeurs dont l'état de forme est loin d'être optimal : l'attaquant Marko Arnautovic et les milieux Christoph Baumgartner et Julian Baumgartlinger. Ce dernier, qui occupe habituellement la fonction de capitaine n'a d'ailleurs pas joué depuis le mois de janvier.

Le sélectionneur : Franco Foda

Ancien défenseur de Kaiserslautern, de Stuttgart, du FC Bâle et de Sturm Graz, l’Allemand a débuté sa carrière d’entraîneur avec un poste d’assistant en 2002 dans le club qui l’a vu raccrocher les crampons. Nommé sélectionneur de l’Autriche en octobre 2017, Foda a dû patienter jusqu’en janvier 2018 pour prendre ses fonctions. Disposant d’une génération prometteuse, ce dernier prône un football offensif et surtout intense, son équipe ayant eu l’un des meilleurs pourcentages de duels gagnés durant ces éliminatoires. Après 33 matches passés aux commandes, il affiche un beau bilan de 21 victoires, 4 nuls et 8 défaites.

Le joueur à suivre : Marcel Sabitzer

On aurait pu choisir la facilité et vous parler de David Alaba. Leader incontesté et joueur le plus médiatisé de sa sélection nationale, celui que tout le monde annonce au Real Madrid n’est toutefois pas le seul talent de l’équipe. Et pour changer, nous vous propension un petit focus sur le capitaine du RB Leipzig, Marcel Sabistzer. Débarqué dans la galaxie Red Bull en 2014, il a été prêté un an à Salzbourg avant de rallier Leipzig. Là-bas, il a épaissi son cuir. Ailier repositionné dans l’axe, il est le chef d’orchestre du vice-champion d’Allemagne 2020/2021. Auteur de 8 buts et de 4 passes décisives en club et de 8 réalisations en 48 sélections, le natif de Graz est, à 27 ans, au sommet de sa forme. Sous contrat jusqu’en 2022, Sabitzer pourrait profiter de l’exposition de cet Euro pour séduire enfin un grand d’Europe.

La liste des 26 :

Gardiens : Daniel Bachmann (FC Watford), Pavao Pervan (VfL Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK)

Défenseurs : David Alaba (FC Bayern Munich), Aleksandar Dragovic (Bayer 04 Leverkusen), Marco Friedl (SV Werder Brême), Martin Hinteregger (Eintracht Francfort), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (SC Fribourg), Stefan Posch (TSG 1899 Hoffenheim), Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin), Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg)

Milieux : Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen), Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim), Florian Grilliitsch (TSG 1899 Hoffenheim), Stefan Iilsankerim (Eintracht LAB), Konrad Francfort), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (RB Leipzig), Louis Schaub (FC Luzern), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg), Alessandro Schöpf (FC Schalke 04)

Attaquants : Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05)