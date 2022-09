PSG : le vestiaire commencerait à en avoir sérieusement marre de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Mais ces dernières semaines, c'est principalement pour des raisons extra-sportives. Entre sa mauvaise relation avec Neymar - le Brésilien a d'ailleurs eu un comportement un peu étrange lorsqu'on l'a interrogé sur le Bondynois - l'affaire du char à voile et les récentes affaires des droits d'image avec la FFF, le joueur formé à Monaco commence à en agacer plus d'un.

De même avec certaines attitudes sur le terrain, jugées un peu trop individualistes par beaucoup, et ses propos sur son rôle à Paris ont aussi été critiqués par une partie des supporters franciliens. Et voilà qu'en Espagne, El Confidencial en dit un peu plus sur la situation du Français dans le vestiaire. Sa relation avec Neymar et avec Messi serait ainsi effectivement très froide.

Un « enfant capricieux »

Mais ce n'est pas tendu qu'avec les deux stars, loin de là. Le média indique que dans le vestiaire, on considère Mbappé comme un « enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club ». Les autres joueurs de l'effectif parisiens seraient ainsi lassés par les privilèges et les passe-droits dont bénéficierait le Bondynois.

Dans cette histoire, le vestiaire semble ainsi plus être du côté de Messi et de Neymar. Le média rajoute que les déclarations de Mbappé pendant la trêve sur son rôle et positionnement au PSG sont très mal passées en interne, tant auprès des dirigeants que de Christophe Galtier. Une situation difficile donc, et pour faire oublier tout ça, mbappé devra répondre comme il sait le faire si bien d'habitude : sur le terrain.