Équipe de France, PSG : la remarque piquante de Kylian Mbappé sur son positionnement

La suite après cette publicité

Des actions à foison, une totale liberté de mouvements, un but magnifique, une entente technique avec son partenaire Olivier Giroud : Kylian Mbappé s'est régalé jeudi soir au Stade de France face à l'Autriche (2-0). Et il a marqué les esprits. Non pas que son talent soit remis en cause depuis le début de saison, mais jusqu'à présent, ce sont plutôt ses partenaires en club Neymar (sacré joueur du mois d'août en Ligue 1) et Lionel Messi qui ont capté l'essentiel de la lumière.

Alors, forcément, à l'issue du match, l'attaquant français a été interrogé sur sa performance et sur un jeu peut-être plus libéré en Bleu. La réponse risque de faire parler et relance déjà le débat sur son utilisation au PSG. « Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. »

Un positionnement en question

Christophe Galtier appréciera-t-il ce genre de déclaration ? L'entraîneur du club francilien et le conseilleur football Luis Campos ne l'ont pas caché, ils avaient d'autres plans que celui établi aujourd'hui : Messi en numéro 10, Mbappé et un attaquant physique, type Lewandowski (rien que ça) pour combiner avec le Français. Comme en équipe de France finalement.

Neymar ne faisait pas partie de l'équation, mais l'échec d'une vente combinée aux refus de Lewandowski et des alternatives (Scamacca) a changé les plans. Voilà donc Mbappé en unique numéro 9 avec Neymar et Messi en soutien. On a connu pire. D'autant que durant les rencontres, il ne se prive pas pour dézoner et rallier son côté gauche fétiche. Reste à savoir si cette déclaration aura un impact au sein du vestiaire parisien.