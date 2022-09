Neymar élu joueur du mois d'août en Ligue 1 !

Difficile de voir comme ce trophée aurait pu lui échapper tant il brille depuis la saison avec le PSG. Après un mois d'août XXL sous les couleurs parisiennes, Neymar a été élu logiquement meilleur joueur du mois d'août en Ligue 1. Il devance son coéquipier Lionel Messi et l'attaquant du RC Lens Florian Sotoca.

Avec pas moins de 7 buts et 6 passes décisives sur le mois d'août, l'international brésilien a prouvé qu'il était loin d'être cramé physiquement et qu'il avait bien retrouvé tout son football. Pour le plus grand bonheur du PSG qui en profite évidemment aussi bien en Championnat qu'en Ligue des champions.