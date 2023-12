Toulouse - Rennes: les compositions officielles

La seizième journée de Ligue 1 continue ce samedi avec un match crucial entre Toulouse et Rennes. Les deux équipes ne sont plus très loin de la zone de relégation : les Toulousains sont 15ème avec 13 points (à égalité avec Lyon) et les Rennais sont 13ème avec 15 points.

À domicile, Toulouse s’organise dans un 4-3-3 avec aux cages Restes et Desler, Costa, Nicolaisen et Diarra en défense. Au milieu de terrain on retrouve Sierro, Casseres JR et Gelabert. Devant, Suazo, Dallinga et Cissoko animeront l’attaque toulousaine.

Les Rennais s’articulent, quant à eux, dans un 3-4-3 avec Mandanda comme dernier rempart. Devant le portier, on retrouve

Omari, Wooh et Theate. Assignon, Le Fée, Santamaria et Truffert occupent le milieu de terrain. En attaque on retrouve Blas, Kalimuendo et Terrier.

Les compositions

Toulouse: Restes - Desler, Costa, Nicolaisen, Diarra - Sierro, Casseres JR, Gelabert - Suazo, Dallinga, Cissoko

Rennes: Mandanda - Omari, Wooh, Theate - Assignon, Le Fée, Santamaria, Truffert - Blas, Kalimuendo, Terrier